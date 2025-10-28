К делу о лишении гражданства Литвы фигуристки Дробязко вернутся 26 ноября

28 октября, 20:10
Региональный административный суд Литвы в конце ноября возобновит слушания дела о лишении литовского гражданства фигуристки Маргариты Дробязко.
«Дело будет рассматриваться на публичном заседании в рамках упрощенного производства 26 ноября», — приводит ТАСС заявление судебной инстанции.
В сентябре 2023 года президент Литвы Гитанас Науседа подписал документ о лишении фигуристки гражданства страны, которое она получила в 1993 году за особые заслуги перед Литвой.
Вместе с мужем Повиласом Ванагасом Дробязко пять раз представляла страну на Олимпийских играх, становилась многократной чемпионкой Литвы. Они являются двукратными бронзовыми призерами чемпионатов Европы и бронзовыми призерами чемпионата мира-2000.
Александр Иванов
ей 52 года , какая фигуристка , ЛОЛ , разве не смешно ?
29.10.2025
Фирсыч
Зачем ей гражданство Литвы? Всёравно там не живёт.
29.10.2025
_Mike N_
Домой !
28.10.2025