Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Олимпиада
Гран-при России
Чемпионат России
Новости
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Главная
Фигурное катание

28 октября, 20:10

К делу о лишении гражданства Литвы фигуристки Дробязко вернутся 26 ноября

Ана Горшкова
Корреспондент

Региональный административный суд Литвы в конце ноября возобновит слушания дела о лишении литовского гражданства фигуристки Маргариты Дробязко.

«Дело будет рассматриваться на публичном заседании в рамках упрощенного производства 26 ноября», — приводит ТАСС заявление судебной инстанции.

Маргарита Дробязко.Потребовались разъяснения закона. В Литве не смогли обосновать лишение Дробязко гражданства

В сентябре 2023 года президент Литвы Гитанас Науседа подписал документ о лишении фигуристки гражданства страны, которое она получила в 1993 году за особые заслуги перед Литвой.

Вместе с мужем Повиласом Ванагасом Дробязко пять раз представляла страну на Олимпийских играх, становилась многократной чемпионкой Литвы. Они являются двукратными бронзовыми призерами чемпионатов Европы и бронзовыми призерами чемпионата мира-2000.

Источник: ТАСС
3

  • Александр Иванов

    ей 52 года , какая фигуристка , ЛОЛ , разве не смешно ?

    29.10.2025

  • Фирсыч

    Зачем ей гражданство Литвы? Всёравно там не живёт.

    29.10.2025

  • _Mike N_

    Домой !

    28.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Маргарита Дробязко/Повилас Ванагас
    Маргарита Дробязко
    Читайте также
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
    Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
    Популярное видео
    Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
    Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
    Экскурсия по академии с Плющенко
    Экскурсия по академии с Плющенко
    Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
    Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
    Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
    Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
    Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
    Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
    Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
    Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
    Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
    Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
    Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
    Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
    Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
    Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
    Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
    Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
    Камила Валиева: номер под живой вокал
    Камила Валиева: номер под живой вокал
    Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
    Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
    Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
    Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
    Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
    Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
    Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
    Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
    Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
    Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
    Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
    Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
    Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
    Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
    Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
    Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
    Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
    Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
    Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
    Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
    Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
    Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
    Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
    Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
    Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
    Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
    Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
    Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
    Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
    Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя