К делу о лишении гражданства Литвы фигуристки Дробязко вернутся 26 ноября

Региональный административный суд Литвы в конце ноября возобновит слушания дела о лишении литовского гражданства фигуристки Маргариты Дробязко.

«Дело будет рассматриваться на публичном заседании в рамках упрощенного производства 26 ноября», — приводит ТАСС заявление судебной инстанции.

В сентябре 2023 года президент Литвы Гитанас Науседа подписал документ о лишении фигуристки гражданства страны, которое она получила в 1993 году за особые заслуги перед Литвой.

Вместе с мужем Повиласом Ванагасом Дробязко пять раз представляла страну на Олимпийских играх, становилась многократной чемпионкой Литвы. Они являются двукратными бронзовыми призерами чемпионатов Европы и бронзовыми призерами чемпионата мира-2000.