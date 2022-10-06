Кацалапов и Арзамасова поделились первыми впечатлениями от участия в проекте «Ледниковый период»

Олимпийский чемпион Никита Кацалапов и актриса Лиза Арзамасова в интервью «СЭ» рассказали о первых впечатлениях от участия в проекте «Ледниковый период».

— Вы не первый раз на проекте. Скажите, что изменилось за эти годы, что вас не было на льду?

Арзамасова: Изменилось совершенно все. Я принимала участие в шоу 12 лет назад. Я была совершенно другой девочкой. Сегодня нужно искать новую себя. Совершенно новые обстоятельства. Для Никиты это новый опыт участия в «Ледниковом периоде». Все по-новому.

— Лучше, хуже, сложнее?

Арзамасова: По-другому. Уровень ответственности очень большой, потому что два предыдущих года съемок «Ледникового периода» я провела как зритель. Конечно, болела не за конкретную пару, а за успех проекта в целом.

Кацалапов: Произошел какой-то баланс абсолютно здоровый, потому что я вообще не нервничал и чувствовал себя очень уверенно. Мой тренер и вообще многие спортсмены говорят, что если на соревнованиях не нервничаешь, значит, с тобой что-то не так. Видимо, Лиза сегодня немного заместила эту уверенность, и я могу сказать, что я получил огромное удовольствие от нашего проката и вообще от всего, что здесь происходит. Все необычно, по-новому. Хочется примерить много новых образов, придумать новые крутые элементы и удивить зрителя.

— Почему вы начали кататься с Елизаветой?

Кацалапов: Была короткая встреча, примерно 5 минут. Мы попробовали пару базовых элементов, сделали классную поддержку, которую сегодня вставили в номер. И поняли, что мы катаемся вместе. Начали кататься вместе. Времени было не так много, но мы со всем справились.

— Каково вам находиться в команде Ильи Авербуха?

Кацалапов: Он мне много рассказывал, так как иногда во время подготовки к соревнованиям, сразу после нашей тренировки он бежал на «Ледниковый период». Конечно, он делился своими впечатлениями, рассказывал: «Вот представляешь, в спортивной программе, как бы ты ни хотел, не получится некоторые моменты организовать: и актерские, и технические. Абсолютно две разные сферы деятельности». У меня в памяти осталось все, что он говорил. Я стараюсь сразу включаться и использовать. Он меня даже похвалил за то, что начинаю чувствовать достаточно быстро.

Сегодня, 6 октября, прошли съемки первого эпизода нового сезона телешоу «Ледниковый период».