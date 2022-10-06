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Фигурное катание

Сегодня, 21:03

Кацалапов — Татьяне Тарасовой: «Желаю ей огромного здоровья. Мы вместе с ней!»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в командном турнире Никита Кацалапов в разговоре с «СЭ» пожелал здоровья Татьяне Тарасовой.

«Очень не хватает Татьяны Анатольевны. Не хватает ее мнения. Как дебютант, я бы хотел, чтобы она увидела все своими глазами. Желаю ей огромного здоровья! Миллионы людей за нее переживают. Мы вместе с ней!», — сказал Кацалапов «СЭ».

В четверг, 6 октября стало известно, что 75-летняя Тарасова пропустила первый день съемок 9-го сезона шоу «Ледниковый период» из-за проблем со здоровьем. Позднее появилась информация о том, что она проходит лечение из-за вертебро-базилярной недостаточности.

Фигурное катание
Никита Кацалапов
Татьяна Тарасова
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