Кацалапов рассказал о семейных разборках из-за «Ледникового периода»

Олимпийский чемпион Никита Кацалапов и российская актриса Елизавета Арзамасова рассказали Алине Загитовой о семейном противостоянии на «Ледниковом периоде».

Загитова: Можно сказать, что у вас семейное противостояние между командами. Извиняетесь потом дома, что всех выигрываете и выносите?

Кацалапов: Честно говоря, пока такого не было, хотя Вика вчера попыталась нагнетать ситуацию, но один раз я ее прощаю. Посмотрим, что будет дальше.

Арзамасова: У меня сложная ситуация, так как я долгое время была зрителем телепроекта — 12 лет, так как я сама участвовала еще в 2010 году. Последние два года приходила на съемки и болела за весь проект в целом. Радуюсь и расстраиваюсь одинаково и за нашу команду, и за команду так называемых соперников. Конечно, я болею за команду Ильи. Хочется, чтобы все было идеально, филигранно.

Загитова: А мы болеем за вас. Очень красивая пара. Успехов!

Елизавета Арзамасова, находящаяся вместе с Никитой Кацалаповым в команде Александра Жулина, является супругой Ильи Авербуха. Калацопов — супруг Виктории Синициной, которая находится в команде Авербуха.