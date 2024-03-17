17 марта, 20:00
Стал известен календарь весенних шоу команды Этери Тутберидзе. Известно, что в туре не примут участие Камила Валиева (из-за дисквалификации) и Анна Щербакова (по причине травмы). Зато ожидаются выступления Александры Трусовой, Евгении Медведевой, Елизаветы Туктамышевой, Александры Бойковой/Дмитрия Козловского и других звезд фигурного катания.
Дополнительная информация о составе будет опубликована заблаговременно для каждого города тура.
Перетягивание Трусовой и выезды за рубеж. Тутберидзе, Плющенко и Авербух — конкуренты на рынке шоу