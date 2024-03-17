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17 марта, 20:00

Календарь шоу Тутберидзе: расписание выступлений — даты и города

Весной 2024 года пройдет очередной тур шоу Этери Тутберидзе
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Этери Тутберидзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Стал известен календарь весенних шоу команды Этери Тутберидзе. Известно, что в туре не примут участие Камила Валиева (из-за дисквалификации) и Анна Щербакова (по причине травмы). Зато ожидаются выступления Александры Трусовой, Евгении Медведевой, Елизаветы Туктамышевой, Александры Бойковой/Дмитрия Козловского и других звезд фигурного катания.

Дополнительная информация о составе будет опубликована заблаговременно для каждого города тура.

Календарь шоу Тутберидзе

  • 30 марта — Челябинск
  • 2 апреля — Новосибирск
  • 3 апреля — Барнаул
  • 6 апреля — Пенза
  • 9 апреля — Санкт-Петербург
  • 12 апреля — Москва
  • 15 апреля — Ярославль
  • 17 апреля — Владивосток
  • 19 апреля — Хабаровск
  • 23 апреля — Уфа
  • 25 апреля — Тольятти
  • 27 апреля — Нижний Новгород
  • 30 апреля — Чебоксары

Перетягивание Трусовой и выезды за рубеж. Тутберидзе, Плющенко и Авербух — конкуренты на рынке шоу

Фигурное катание
Александра Трусова
Евгения Медведева
Этери Тутберидзе
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