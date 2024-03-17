Стал известен календарь весенних шоу команды Этери Тутберидзе. Известно, что в туре не примут участие Камила Валиева (из-за дисквалификации) и Анна Щербакова (по причине травмы). Зато ожидаются выступления Александры Трусовой, Евгении Медведевой, Елизаветы Туктамышевой, Александры Бойковой/Дмитрия Козловского и других звезд фигурного катания.

Дополнительная информация о составе будет опубликована заблаговременно для каждого города тура.

Календарь шоу Тутберидзе

30 марта — Челябинск

2 апреля — Новосибирск

3 апреля — Барнаул

6 апреля — Пенза

9 апреля — Санкт-Петербург

12 апреля — Москва

15 апреля — Ярославль

17 апреля — Владивосток

19 апреля — Хабаровск

23 апреля — Уфа

25 апреля — Тольятти

27 апреля — Нижний Новгород

30 апреля — Чебоксары

Перетягивание Трусовой и выезды за рубеж. Тутберидзе, Плющенко и Авербух — конкуренты на рынке шоу