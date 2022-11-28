Камила Валиева исполнит роль Богини добра в ледовом шоу Татьяны Навки

Олимпийская чемпионка в командном турнире фигуристка Камила Валиева исполнит роль Богини добра в ледовом шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады».

«Я сразу понимала, кто будет в стартовом составе — концепция под ребят, под Валиеву специально, мы придумали ей образ богини, которая несет добро, любовь, учит добру, жизни, потому что она богиня нашего шоу», — сказала Навка ТАСС.

Премьера шоу пройдет в Москве 24 декабря.

16-летняя Валиева является олимпийской чемпионкой в командном турнире (2022), действующей чемпионкой России и Европы.