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Сегодня, 12:37

Валиева: «Есть люди, за которыми хочется стремиться — Медведева, Загитова»

Виктория Кравченко
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Фигуристка Камила Валиева перед турниром «Русский вызов» рассказала, кто является для нее главными конкурентами.

«Не то что конкурент... Есть люди, за которыми хочется посмотреть, старшие. За Евгенией Медведевой, Алиной Загитовой, многими фигуристами.

Какие-то фишечки хочется посмотреть, которые они делают, и за ними стремиться еще больше. А именно конкурент — только я сама», — сказала Валиева в программе «Доброе утро» на Первом канале.

Турнир «Русский вызов» пройдет в Москве 18 марта.

 

Источник: https://www.1tv.ru/
Камила Валиева
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