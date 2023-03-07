Камила Валиева ответила на вопрос о личной жизни

Российская фигуристка Камила Валиева ответила на вопрос, может ли быть личная жизнь у фигуристок сборной.

— У фигуристок сборной может быть личная жизнь?

— Из наших девочек кто-то показывает отношения в социальных сетях, — цитирует Валиеву SW-STRAZY. — На самом деле, это же их личная жизнь, на то она и личная — если ты хочешь, ты ее показываешь, если нет, ты закрываешься, и это твое право.

16-летняя Валиева является олимпийской чемпионкой, чемпионкой Европы, чемпионкой мира среди юниоров.