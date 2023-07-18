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Сегодня, 11:31

Валиева призвала поддержать девочку, потерявшую родителей после взрыва на Крымском мосту

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Олимпийская чемпионка Камила Валиева призвала выразить поддержку девочке, чьи родители погибли во время взрыва на Крымском мосту.

Сам ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и различные повреждения. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, отмечает ТАСС.

«Вчера с Ангелиной и ее семьей произошла трагедия, на мой взгляд, ее нельзя обойти стороной. Сейчас очень важно всем поддержать Ангелину, стать для нее большой семьей», — написала Валиева в соцсети.

В ночь на 17 июля на Крымский мост была совершена атака двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека, пострадал один ребенок. Движение по мосту было остановлено.

Источник: ТАСС
Камила Валиева
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