Валиева призвала поддержать девочку, потерявшую родителей после взрыва на Крымском мосту

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Олимпийская чемпионка Камила Валиева призвала выразить поддержку девочке, чьи родители погибли во время взрыва на Крымском мосту.
Сам ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и различные повреждения. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, отмечает ТАСС.
«Вчера с Ангелиной и ее семьей произошла трагедия, на мой взгляд, ее нельзя обойти стороной. Сейчас очень важно всем поддержать Ангелину, стать для нее большой семьей», — написала Валиева в соцсети.
В ночь на 17 июля на Крымский мост была совершена атака двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека, пострадал один ребенок. Движение по мосту было остановлено.