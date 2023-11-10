Валиева об Олимпиаде-2022: «Сложно рассуждать. Обидно, но есть к чему стремиться»

Олимпийская чемпионка Камила Валиева поделилась мнением о четвертом месте в одиночном разряде на Олимпиаде-2022.

«На самом деле, эта Олимпиада… Твоя цель была выложиться. Те медали, которые есть… Даже не знаю, сложно рассуждать, извините… Надо ценить то, что ты имеешь.

Возможно, четвертое место, наверное, печальней [переносить]. Когда ты был в шаге от результатов, от третьего, от второго, от первого. Просто не случилось. Это обидно, но есть к чему стремиться», — сказала Валиева в интервью «Первому каналу».

Фигуристка добавила, что завершить турнир на четвертом месте, по ее мнению, обиднее, чем стать серебряным призером.

На Играх в Китае россиянка стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях. После этого стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат. После заседания выездной панели CAS Валиевой разрешили выступить в одиночных женских соревнованиях на Олимпиаде, по итогам которых она заняла четвертое место.