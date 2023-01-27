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Фигурное катание

Сегодня, 15:09

Камила Валиева снимется в клипе Натальи Подольской

Виктория Кравченко
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Чемпионка Европы по фигурному катанию Камила Валиева снимется в клипе певицы Натальи Подольской на песню «Не отвернусь».

Съемки начнутся в воскресенье, 29 января, на катке. Подольская подчеркнула, что фигуристка будет играть главную роль в клипе.

«В это воскресенье мы снимаем клип на эту песню, где согласилась принять участие Камила Валиева. У нас прекрасная, очень интересная, трогательная история, и Камила будет играть в этом клипе главную роль», — рассказала артистка в эфире «Русского радио».

16-летняя Валиева является олимпийской чемпионкой в командном турнире (2022) и чемпионкой Европы (2022).

Фигурное катание
Камила Валиева
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