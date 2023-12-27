Валиева заявила, что хочет уже узнать результаты разбирательства по делу о допинге

Олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева рассказала, как относится к обвинениям в применении запрещенных препаратов. 17-летняя спортсменка заявила, что хочет уже узнать решение Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Сначала было очень тяжело. Сейчас уже появились внутренние силы спокойнее относиться к этому событию, хотя меня все время к нему возвращают. Слушания дела? Сколько раз его переносили... хочется уже узнать итог. Хуже всего жить в подвешенном состоянии. Когда ты не понимаешь, что ждет тебя в будущем, это очень неприятно», — приводит слова Валиевой Womanhit.

Ранее спортсменка заявила, что во время Олимпиады-2022 в Пекине ей надо было потерять свой телефон и отключиться от соцсетей, чтоб не читать критику.

Во время турнира в Пекине, когда Валиева уже выиграла золото в командном турнире, в допинг-пробе фигуристки обнаружили запрещенный препарат триметазидин. Окончательного вердикта по делу Валиевой все еще нет.

Ожидается, что решение CAS будет опубликовано до февраля 2024 года.