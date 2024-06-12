Канада отозвала с повестки конгресса ISU предложение по упрощению правил перехода между сборными

Президент Федерации фигурного катания Канады Карен Батчер сообщила о снятии с повестки конгресса Международного союза конькобежцев (ISU) предложения по упрощению переходов фигуристов в другие сборные.

«У федераций разные правила, требования, временные рамки, иногда они также требуют выплат, когда просят о разрешении. Для ясности, простоты и справедливости мы с уважением отзываем это предложение. Однако мы просим рассматривать его как часть модернизации конституции и общих правил», — приводит ТАСС слова Батчер.

Канадская сторона предлагала, чтобы обоснованием для смены спортивного гражданства был «формальный запрос на открепление» в пользу другой национальной федерации. Помимо этого, предыдущая организация, которую представлял спортсмен, должна дать разрешение на смену спортивного гражданства сразу же после получения необходимых документов.

Конгресс Международного союза конькобежцев проходит с 10 по 14 июня в Лас-Вегасе.

Российские спортсмены с февраля 2022 года отстранены от соревнований под эгидой ISU. 4 июня появилась информация о том, что Международный союз конькобежцев также не планирует допускать россиян к соревнованиям в следующем сезоне.