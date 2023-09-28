Канадская фигуристка Дюамель поддержала слова Чжоу о допинге в России

Канадская фигуристка Меган Дюамель поддержала слова американца Винсента Чжоу, который обвинил российских спортсменов в постоянном применении запрещенных препаратов и заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и Спортивный арбитражный суд (CAS) должны были отстранить Россию от мирового спорта.

«Молодец, Винсент, ты заступился за спортсменов. Спорт высокого уровня не может существовать без спортсменов. Официальные лица только высмеивают спорт и проявляют неуважение к спортсменам из США и Японии, которые уехали с Олимпиады в Пекине без того самого олимпийского момента», — написала у себя в соцсетях Дюамель.

Чжоу выразил недовольство в связи с долгим разбирательством в отношении командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). Золото в этой дисциплине завоевала сборная России, однако позднее было возбуждено дело в отношении Камилы Валиевой, которую подозревают в нарушении антидопинговых правил. Из-за этого Россия может лишиться золотых медалей.

По итогам командного турнира на Играх-2024 второе место заняла сборная США, третьей стала команда Японии, а Канада стала четвертой.