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Фигурное катание

Сегодня, 20:52

Канадская фигуристка Дюамель заявила, что не знает Петросян

Камила Абдурахманова
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Олимпийская чемпионка, канадская фигуристка Меган Дюамель рассказала о двукратной чемпионке России Аделии Петросян.

— Лидером российского женского одиночного катания является Аделия Петросян. В России ее называют звездой мирового масштаба. Как вы оцените перспективы Петросян, если видели ее катание?

— Я не знаю, кто такая Аделия Петросян, так как уже несколько лет не слежу за российским фигурным катанием, — сказала Дюамель «ВсеПроСпорт».

17-летняя Петросян дважды подряд выиграла чемпионат России, но не выступала на международных стартах из-за отстранения российских фигуристов.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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Аделия Петросян
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