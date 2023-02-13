Стеллато-Дудек и Дешам рассказали, почему тяжело выступать в Колорадо-Спрингс

Канадские фигуристы Деанна Стеллато-Дудек и Макс Дешам, выигравшие бронзу на чемпионате четырех континентов в Колорадо-Спрингс, объяснили «СЭ», почему из-за большой высоты было сложно выступать.

— Многие действительно отмечали проблемы из-за высоты. Правда ли были серьезные проблемы из-за этого?

Макс: Это было ужасно (смеется). Все горело, а восстанавливаться тут очень сложно. Особенно тяжело пришлось не в начале программы, а ближе к концу. Все зависело от головы, потому что физические силы были на нуле.

Деанна: Что касается меня, я видела, как люди практически умирали в конце произвольной. Но для меня все было неплохо. Когда мы только приехали в Колорадо-Спрингс, я чувствовала себя отлично. Тренировки проходили хорошо. А вот восстановление проходило очень тяжело — с каждым днем я чувствовала себя все хуже и хуже. Но это нормально — это не просто я так думаю, это наука. С той физической нагрузкой, которая у нас была, нужно тридцать дней, чтобы акклиматизироваться. Никто полностью не адаптировался к высоте. Было сложно, но в прошлые три месяца я болела, так что мне уже ничего не страшно. Привыкла к тому, чтобы не быть готовой на 100 процентов к соревнованиям (смеется).

— Раньше в вашей карьере был похожий опыт выступлений на высоте?

Деанна: Только на небольшой, такой, которую ты даже не чувствуешь. А здесь высота как будто была в пять раз больше. Так что я понимаю, почему фигуристы ощущали себя очень уставшими в конце программы. Для меня проблема была скорее в восстановлении.

Чемпионат четырех континентов проходил с 9 по 13 февраля в Колорадо Спрингс (США), который находится на высоте 1827 метров над уровнем моря.