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Фигурное катание

Сегодня, 18:19

Канадский тренер по фигурному катанию осужден по делу о сексуальном насилии

Игнат Заздравин
Корреспондент
Ришар Готье.
Фото Global Look Press
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Канадского тренера по фигурному катанию Ришара Готье признали виновным по делу о сексуальном насилии, сообщает CBC.

61-летнего специалиста признали виновным по двух из трех пунктов дела о домогательствах, которые произошли в 1980-х годах.

Сообщается, что Готье принимал душ и спал голым рядом с 14-летним ребенком. 6 ноября его приговорили к году тюремного заключения. Он избежал более длительного срока, поскольку суд принял во внимание его возраст на тот момент (23 года) и отсутствие других судимостей.

По ходу карьеры Готье работал с олимпийскими чемпионами Меган Дюамель и Эриком Редфордом.

Фигурное катание
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