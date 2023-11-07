Канадский тренер по фигурному катанию осужден по делу о сексуальном насилии

Канадского тренера по фигурному катанию Ришара Готье признали виновным по делу о сексуальном насилии, сообщает CBC.

61-летнего специалиста признали виновным по двух из трех пунктов дела о домогательствах, которые произошли в 1980-х годах.

Сообщается, что Готье принимал душ и спал голым рядом с 14-летним ребенком. 6 ноября его приговорили к году тюремного заключения. Он избежал более длительного срока, поскольку суд принял во внимание его возраст на тот момент (23 года) и отсутствие других судимостей.

По ходу карьеры Готье работал с олимпийскими чемпионами Меган Дюамель и Эриком Редфордом.