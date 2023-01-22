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Фигурное катание

Сегодня, 21:06

Валиева: «Я по названию капитан, но всю работу делали наши спортсмены»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Камила Валиева.
Фото Global Look Press
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Капитан команды «Нас не догонят» Камила Валиева поделилась эмоциями после завершения Кубка Первого канала по фигурному катанию.

— Вы расстроены?

— Нет, просто устала.

— Алину поздравили с победой, а с чем тебя можно поздравить?

— Меня-то за что поздравлять? Я что именно делала? Я по названию капитан, но всю работу делали наши спортсмены. Хочется их поздравить. Да, у кого-то что-то не получилось вчера, у кого-то — сегодня, но это нормально, это жизнь, это спорт, лед бывает скользкий. Они будут работать. Поэтому я просто рада, что меня окружали такие прекрасные спортсмены на этом турнире. Все очень хорошо друг к другу относились. Все друг друга поддерживали, хочется еще сказать большое спасибо болельщикам, которые поддерживали все наши кричалки, кричали вместе с нами, задавали нам тема кричалками, да и вообще они много сделали на этом соревновании.

— Тяжело было быть капитаном эмоционально? Болеть за всех, переживать...

— Как оказалось, да. Сидеть с самого начала до конца, за всех болеть, искренне переживать. Хоть я и не каталась на льду, оставила все эмоции, как будто и произвольную, и короткую откатала.

— Нельзя сказать, что ты расстроена. Можно ли сказать, что для тебя была здесь главной не победа, а участие?

— Расстраиваются те, кто соревнуются, в мы кайфуем. Это же самое главное, для чего придуман этот старт, это шоу, чтобы и зрителям понравилось, и спортсменам было интересно. Это главная цель, думаю, она была достигнута.

Финальный счет турнира: «Красная машина» — «Нас не догонят» — 2344,24 : 2275,42.

Камила Валиева
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