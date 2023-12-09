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Сегодня, 19:48

Капитан выигравшей команды на юниорском Кубке Первого канала прокомментировал решение МОК о допуске россиян

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российский фигурист Артем Фролов высказал свое отношение к решению Международного олимпийского комитета допустить российских спортсменов к Олимпийским играм в Париже в нейтральном статусе.

«Конечно, положительное решение, но история уже так долго длится, что эмоций реагировать на это нет. Просто хочется вернуться и доказать, что мы можем соперничать с иностранцами. Не было такого: «Да, круто!» Просто — «наконец-то». Спокойно отнесся, потому что устал от этого. У меня уже интерес к заграничным стартам не такой высокий. Смотрю иногда, но не так, как раньше, наших спортсменов нет — поэтому не хочется», — сказал Фролов.

Команда Фролова выиграла Кубок Первого канала среди юниоров у команды Арсения Федотова.

8 декабря МОК допустил спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

Олимпиада
Артем Фролов
МОК
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