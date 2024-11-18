Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Ставки

Сегодня, 17:25

Картина с Медведевой выставлена на благотворительном аукционе

Евгения Медведева.
Картина Евгении Медведевой.
Картина Евгении Медведевой.
1/3
Telegram Дзен

Презентация картины состоялась 17 ноября на «ЦСКА Арене» в рамках четвертого этапа «Гран-при» по фигурному катанию. Вырученные средства от ее продажи пойдут на помощь социальным сиротам из детского приюта «Счастье дарить счастье».

В центре сюжета картины — «великий момент» спортивной карьеры Евгении Медведевой — ее победа на чемпионате мира в Бостоне. Работа художницы Анастасии Кусковой стала частью проекта «Герои на льду» благотворительной программы ДоброFON. Завершилось мероприятие живым общением и автограф-сессией с фигуристкой.

Картина Евгении Медведевой.

«Бостонский чемпионат мира навсегда в моем сердце, — поделилась эмоциями двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева. — Это был знаменательный момент в моей карьере. Там был мой первый чемпионат мира, было завоевано первое золото и установлен первый мировой рекорд. Там же я впервые по-настоящему поверила в то, что мои успехи в спорте отнюдь не случайность, а закономерность».

Картина Евгении Медведевой.

Медведева стала четвертым участником проекта «Герои на льду». Ранее были представлены и выставлены на аукцион картины Романа Костомарова, Ильи Авербуха и Алексея Ягудина. Средства с их продажи будут направлены в благотворительные фонды в регионы, где проходили соревнования.

Героем пятого этапа «Гран-при России» по фигурному катанию станет чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева.

Бонус до 15 000 рублей без депозита в FONBET! Испытай удачу и включайся в игру

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Фигурное катание
Евгения Медведева

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Бентанкура отстранили на 7 матчей за расистскую шутку о корейцах
В Кремле выступили за нормализацию ситуации в Абхазии
Роман Ротенберг: биография главного тренера СКА
Выживший при нападении Евсеев пройдет обследование в московской клинике
«Эффект Трампа» и ожидание переговоров по Украине. Что пишут СМИ
У «Спартака» может появиться-фарм-клуб в ФНЛ. Что происходит в Первой лиге
Сегодня
Вчера
Неделя