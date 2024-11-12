Картина с Ягудиным выставлена на аукцион в помощь тяжелобольным

Хорошей традицией на этапах «Гран-при России» по фигурному катанию стало проведение фото- и автограф-сессий с легендарными фигуристами в рамках проекта «Герои на льду». Гостем красноярского этапа соревнований не случайно был выбран Алексей Ягудин.

«Несмотря на то что жена из Перми, а я из Санкт-Петербурга, в ЗАГС мы пошли в Красноярске, — поделился с публикой Ягудин. — Если меня спрашивают про мой любимый город, я всегда говорю о Москве, где я живу, и о Красноярске».

В фойе «Кристалл Арены» олимпийский чемпион по фигурному катанию также презентовал картину «Заветная мечта» о своей победе на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити художницы Марины Степаненко:

«Когда новый сезон в фигурном катании только открывался контрольными прокатами сборной России в СК «Юбилейный», я был в Санкт-Петербурге — увидел там, как искусственный интеллект изобразил меня в виде фигурки, откровенно удивился и ужаснулся. То, что мы презентовали здесь, в Красноярске, сделано руками человека, и, конечно, не просто так, а с душой и сердцем. Мне действительно очень нравится эта картина. В нашей стране были, есть и будут всегда мегаталантливые люди. Это ведь еще и благотворительная история. Мне очень приятно, что на протяжении многих лет я являюсь амбассадором благотворительного проекта ДоброFON. Мы проводим новые акции, фестивали, фото- и автограф-сессии, но в голове держим добрые и человеческие дела, которые помогают другим людям».

Картина выставлена на аукцион, а средства от ее продажи пойдут на благотворительность — в фонд «Добро24.ру», помогающий бороться с тяжелыми заболеваниями детям и молодым людям Сибирского федерального округа.

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