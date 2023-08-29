Кассир кафе подтвердила, что Горбачева заходила в заведение

Работница кафе «Буханка» подтвердила, что пропавшая 16-летняя фигуристка Алина Горбачева заходила в заведение 29 августа.

«Два раза приходила... С разницей во времени где-то минут 20-30», — приводит слова сотрудницы РИА «Новости».

Она отметила, что фигуристка купила кофе, горячий напиток и выглядела грустной.

Также охранник соседней часовни рассказал, что видел спортсменку на камерах видеонаблюдения. По его словам, фигуристка обошла здание.

Во вторник стало известно, что Горбачева пропала 28 августа в Москве в 19 часов. Сообщалось, что девушка вышла с катка «Чкалов Арена» и ушла в сторону Владимирской церкви, после чего зашла в парк на набережной в 19.08 по московскому времени.

По информации Telegram-канала «112», вещи спортсменки обнаружили на пляже на Покровской набережной. Также отмечалось, что перед исчезновением Горбачева поссорилась с тренером.

Одна из воспитанниц «Чкалов Арены» рассказала, что фигуристок спорткомплекса преследовал странный мужчина на набережной, где в последний раз видели спортсменку.

В Москве пропала 16-летняя фигуристка Горбачева. Что известно на данный момент