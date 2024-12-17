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Фигурное катание

Сегодня, 12:55

Гербольдт — о повторной апелляции Валиевой: «Очень правильно продолжать бороться и верить, несмотря ни на что»

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Российская фигуристка Катарина Гербольдт в разговоре с «СЭ» отреагировала на то, что российская фигуристка Камила Валиева подала новую апелляцию в Федеральный суд Швейцарии по делу о нарушении антидопинговых правил.

«Честно говоря, в успех верится с трудом. Но в любом случае, с ее стороны очень правильно продолжать бороться и верить, несмотря ни на что. Лучше уж сожалеть о том, что ты сделал, но не достиг, чем печалиться от того, что ты никак не попытался ничего изменить», — сказала Гербольдт «СЭ».

29 января 2024 года Валиеву дисквалифицировали на четыре года, срок ее дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021-го, когда на предолимпийском чемпионате России была взята положительная проба на триметазидин.

2 октября последняя возможная инстанция — Федеральный суд Швейцарии, отклонила первую апелляцию Валиевой.

Денис Сафронов

Фигурное катание
Камила Валиева
Катарина Гербольдт
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