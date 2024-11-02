Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 12:41

Гербольдт — о желании Валиевой вернуться в фигурное катание: «Ей придется пройти сложный, тернистый путь»

Telegram Дзен

Российская фигуристка Катарина Гербольдт в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова Камилы Валиевой, которая заявила о желании вернуться в спорт после окончания дисквалификации.

«Спорстменка такого уровня, делая подобные заявления, дает себе отчет о том, что она говорит. Если она это сказала, значит, что у нее есть силы и желание. Я в нее верю, в этом мире возможно все, но если она вернется, то ей придется пройти достаточно сложный, тернистый путь. Будет так потому, что сейчас подрастает юное поколение, которое хочет побеждать и не готово уступать никому, а мы знаем что молодым всегда проще, чем взрослым», — сказала Гербольдт «СЭ».

В январе CAS дисквалифицировал российскую фигуристку за нарушение антидопинговых правил сроком на четыре года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы. Кроме того, Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье.

22 июля 18-летняя спортсменка впервые публично вышла на лед после решения о дисквалификации, выступив в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

Денис Сафронов

Фигурное катание
Камила Валиева
Катарина Гербольдт

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Чей состав сильнее — ЦСКА или «Спартака»
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
Установлена передавшая оружие исполнителям теракта в «Крокусе» группировка
ИИХФ хочет наказывать хоккеистов за игру в КХЛ
Экс-член Госдепа рассказал о возможных требованиях Трампа от РФ в случае победы
Валиева хочет продолжить спортивную карьеру после дисквалификации
Сегодня
Вчера
Неделя