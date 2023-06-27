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Сегодня, 18:17

Гербольдт: «Если Щербакова готова, она возобновит соревновательную деятельность»

Гербольдт оценила возможное возвращение Щербаковой на соревновательный лед
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер и бронзовая призерка чемпионата России в одиночном катании Катарина Гербольдт, которая также известна по своим выступлениям в паре с Александром Энбертом, оценила возможное возвращение олимпийской чемпионки в одиночном катании Анны Щербаковой на соревновательный лед.

«По поводу сможет или не сможет, я думаю, что в статусе олимпийской чемпионки вряд ли она захочет возвращаться в плохом состоянии, проигрывать другим спортсменкам. Я думаю, что она будет отдавать себе отчет, если она готова, значит, она возобновит соревновательную деятельность. Сможет, наверно, возраст все-таки повышается для того, чтобы соревноваться на мировой арене. Я думаю, что она вполне себе конкурентоспособна будет», — приводит слова Гербольдт «Газета.Ru».

Щербакова является трехкратной чемпионкой России, призером чемпионата Европы и олимпийской чемпионкой 2022 года в личном первенстве. Прошлый сезон спортсменка пропустила из-за операции на колене.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/27/20757452.shtml
Фигурное катание
Анна Щербакова
Катарина Гербольдт
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