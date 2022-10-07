Гербольдт оценила возможность наказания Трусовой за нарушение этики на Олимпиаде-2022

Бронзовый призер Чемпионата России Катарина Гербольдт высказалась о возможной необходимости санкций по отношению к серебряному призеру Олимпийских игр 2022 Александре Трусовой после скандала на турнире.

«Все всегда стараются держать лицо и из любых ситуация выходить красиво. Особо конфликтных ситуаций я не помню. Только истерика на Олимпиаде Саши Трусовой. Но это единичный случай, который вышел за рамки закрытой двери. Она все равно ребенок. Эмоциональная составляющая и накал соревнования были настолько велики, что дети не всегда могут контролировать себя. Другие ситуации не могу вспомнить. Не думаю, что за это нужно как-то наказывать и акцентировать на этом внимание. Было и было. Не нужно жить прошлым, нужно жить в настоящем и будущем», — приводит слова Гербольдт «Спорт День за Днем».

После произвольной программы на Играх в Пекине 18-летняя Трусова эмоционально отреагировала на второе место на турнире, заявив, что больше не будет заниматься фигурным катанием. На турнире россиянка стала первой в истории фигуристкой, исполнившей 5 четверных прыжков.

Ранее Федерация фигурного катания выпустила кодекс этики, где среди прочего советует спортсменам воздерживаться от негативных публичных высказываний, суждений и оценок выступления соперников в ходе соревнований и не отвечать на гипотетические вопросы.