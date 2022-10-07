Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 21:58

Гербольдт оценила возможность наказания Трусовой за нарушение этики на Олимпиаде-2022

Анна Горшкова
Корреспондент

Бронзовый призер Чемпионата России Катарина Гербольдт высказалась о возможной необходимости санкций по отношению к серебряному призеру Олимпийских игр 2022 Александре Трусовой после скандала на турнире.

«Все всегда стараются держать лицо и из любых ситуация выходить красиво. Особо конфликтных ситуаций я не помню. Только истерика на Олимпиаде Саши Трусовой. Но это единичный случай, который вышел за рамки закрытой двери. Она все равно ребенок. Эмоциональная составляющая и накал соревнования были настолько велики, что дети не всегда могут контролировать себя. Другие ситуации не могу вспомнить. Не думаю, что за это нужно как-то наказывать и акцентировать на этом внимание. Было и было. Не нужно жить прошлым, нужно жить в настоящем и будущем», — приводит слова Гербольдт «Спорт День за Днем».

После произвольной программы на Играх в Пекине 18-летняя Трусова эмоционально отреагировала на второе место на турнире, заявив, что больше не будет заниматься фигурным катанием. На турнире россиянка стала первой в истории фигуристкой, исполнившей 5 четверных прыжков.

Ранее Федерация фигурного катания выпустила кодекс этики, где среди прочего советует спортсменам воздерживаться от негативных публичных высказываний, суждений и оценок выступления соперников в ходе соревнований и не отвечать на гипотетические вопросы.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/articles/gerboldt-otsenila-vozmozhnost-nakazaniya-trusovoy-za-narushenie-etiki-na-olimpiade
Фигурное катание
Александра Трусова
Катарина Гербольдт
0
Читайте также
Трюки Медведевой, дуэт Загитовой и Щербаковой: уникальные кадры «Ледникового периода»
Загитова призналась, что страдала от постспортивной депрессии. И она далеко не первая
Зеленский объяснил свои слова о «превентивном» ударе по России
Посол Индонезии в ОАЭ сообщил о согласии Путина и Зеленского посетить саммит G20
США заявили об отсутствии данных о намерении России применить ядерное оружие
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Загитова похвасталась новым образом с челкой