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Сегодня, 19:09

Гербольдт: «Константинова не добилась того, чего хотела в своей карьере»

Иван Шитик
Корреспондент
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Российская фигуристка Катарина Гербольдт отреагировала на новость о том, что Станислава Константинова решила завершить свою карьеру.

— Станислава достаточно ярко выступала. Наверное, она не добилась того, чего хотела и планировала в своей карьере, но достижения у нее, конечно, есть. Впрочем, было понятно, что она уже не вернется, — сказала Гербольдт «РБ Спорт».

— Она планирует пойти в тренеры. Получится ли у нее?

— Не каждый спортсмен может быть тренером, поэтому сложно ответить на этот вопрос. Сейчас многие хотят быть тренерами, но это довольно сложно. Возможно, что ей нужно дать время, чтобы проявить себя и уже тогда мы сможем поговорить на эту тему.

Станислава Константинова завершила карьеру в 22 года. Она становилась серебряным призером финала серии «Гран-при» в 2018-м, а также занимала второе и третье места на чемпионатах России среди юниорок.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/katarina-gerbol-dt-konstantinova-ne-dobilas-togo-chego-hotela-v-svoej-kar-ere/
Катарина Гербольдт
Станислава Константинова
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