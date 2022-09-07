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Фигурное катание

7 сентября, 12:13

Катарина Гербольдт отреагировала на слова Мозалева о популярности фигурного катания и футбола

Виктория Кравченко

Российская фигуристка Катарина Гербольдт поделился мнением по поводу слов фигуриста Андрея Мозалева, который считает, что российское фигурное катание интереснее, чем российский футбол.

«Российское фигурное катание занимает более высокий уровень в мире, чем российский футбол. Но футбол собирает большие стадионы, этого не отнять. Мужской аудитории очень нравится этот вид спорта. Футбол смотрели, смотрят и будут смотреть», -сказала Гербольдт «РБ Спорту».

Спортсменка также рассказала, что периодически ходит на футбол и с интересом наблюдает за игрой.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/katarina-gerbol-dt-o-slovah-mozaleva-futbol-smotreli-smotryat-i-budut-smotret/
Фигурное катание
Футбол
Андрей Мозалев
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