Катарина Гербольдт поделилась мнением по поводу возможного перехода Косторной в парное катание

Известная фигуристка Катарина Гербольдт рассказала, что думает о возможном переходе фигуристки Алены Косторной в парное катание.

«У каждого свои мотивационные фишки. У кого-то есть мотивация, у кого-то ее недостаточно. Понятно, все зависит от результата. Если у Алены будут мотивация и желания, то и результат должен быть. Если же его не будет, значит, к сожалению, все сложится не так, как хочется», — рассказала Гербольдт «Газете.Ru».

В понедельник бывший тренер Косторной Елена Буянова сообщила, что спортсменка приняла решение перейти в парное катание.

19-летняя Косторная является чемпионкой Европы 2020 года и победительницей финала серии «Гран-при» сезона-2019/20 в женском одиночном катании.