Катарина Гербольдт заявил, что Трусовой будет сложно выйти на прежний уровень

«Если она решила вернуться, то, вероятно, чувствует, что у нее есть силы для того, чтобы составить конкуренцию девушкам, которые сейчас находятся в топе.

Сможет ли Трусова выйти на свой прежний уровень? В этой жизни возможно все. Впрочем, ей будет очень сложно это сделать, это факт. Мало кто смог совершить подобное, но пример есть — это Евгений Плющенко, который возвращался и достойно выступал", — цитирует Гербольдта «РБ Спорт».

Сегодня, 4 июля, стало известно, что Трусова планирует выступить на контрольных прокатах сборной России.

Трусова возобновила тренировки и хочет вернуться в спорт. А как же свадьба и семейная жизнь?