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Фигурное катание

Сегодня, 15:31

Гертбольдт: «Щербакова говорила, что может скоро завершить карьеру»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт отреагировала на решение Анны Щербаковой не выступать на чемпионате России по фигурному катанию в этом году.

«Учитывая то, что она объявляла о том, что в этом сезоне она участвовать в соревнованиях не будет и ей нужна пауза, это вполне нормально. Человек не говорил о том, что он этот сезон будет соревноваться. Я не думаю, что она должна еще что-то объяснять», — цитирует Гербольдт «Спорт День за Днем».

Также бывшую фигуристку спросили, означает ли отказ от турнира возможное завершение карьеры олимпийской чемпионки.

«Конечно, означает. В принципе, она об этом говорила, что может завершить карьеру. Но, все будет зависеть от того, что будет происходить на мировой арене, и останутся ли у нее силы и мотивация продолжать заниматься», — ответила Гербольдт.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 20 по 25 декабря в Красноярске.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/gerboldt-otkaz-ot-chempionata-rossii-oznachaet-zavershenie-karery-shcherbakovoy
Фигурное катание
Анна Щербакова
Катарина Гербольдт
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