Казахстан подал запрос на переход российской фигуристки Самоделкиной

Казахстан направил запрос в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) на переход россиянки Софьи Самоделкиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что ФФККР не собирается создавать помехи в переходе 17-летней фигуристки. В случае одобрения перехода она сможет выступать за сборную Казахстана на международных соревнованиях со следующего сезона.

В августе 2023 года Самоделкина приняла гражданство Казахстана. Спортсменка отмечала, что готова выступать за другую страну ради возможности бороться за награды на крупнейших международных стартах.

Самоделкина является серебряным призером Первенства России среди юниоров (2022), победителем финала Кубка страны среди юниоров (2020). В 2022 году она завоевала серебро на втором этапе «Гран-при России» и выиграла пятый этап «Волжский пируэт».