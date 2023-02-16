0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 13:15

Чемпион Казахстана Шайдоров: «Мне обидно за спортсменов, которые не выступают на мировом уровне»

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Telegram Дзен

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров в интервью с «СЭ» ответил на вопрос об отстранении россиян от международных стартов. Он добавил, что ему обидно за спортсменов, которые не могут выступать на международной арене.

— Не могу не спросить про российских фигуристов. Как вы считаете, правильно ли было отстранять их?

— Все-таки не мне решать, правильно это или нет. Я за этим не особо слежу, честно скажу. Но считаю, что все те структуры, которые занимаются организацией спортивных соревнований, не могут делать что-то не так. Конечно же, мне обидно за тех фигуристов, которые сейчас не выступают на мировом уровне. Я не могу сказать, что это хорошо или плохо. Я не обладаю теми ресурсами, которыми располагают спортивные организации. Они знают больше, чем я. И делают так, как считают нужным.

— Стоит ли спортсменам выступать под нейтральным флагом?

— Если у них будет такая возможность — то они ею воспользуются, конечно же.

Фигурное катание
Михаил Шайдоров
0
Читайте также
«Хоккей — это вечный тест на выживание. И для ребенка, и для его родителей». Чему Александра Овечкина научил отец
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
Ребенок умер на уроке физкультуры в детском саду в Московской области
Россиян могут обязать досудебно решать споры с УК
В Петербурге 94-летняя блокадница погибла из-за прорыва трубы с кипятком
«Известия»: состояние госпитализированного фигуриста Костомарова резко ухудшилось
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Газзаев — о возможном матче с Ираном: «Когда мы находимся в изоляции, любая международная игра дает многое»
«Трусова и правда «ракета». Пять четверных — это сильно». Чемпион Казахстана — о проблемах с визой, отстранении россиян и работе с Урмановым
Российских тхэквондистов могут допустить до международных турниров в случае одобрения МОК
Вяльбе ответила норвежским СМИ после высказываний в адрес российских лыжников
Источник: сборная России по футболу сыграет товарищеский матч с Ираном
Конти: «Сегодня бан России есть, но завтра его могут снять. От этого все выиграют»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпион Казахстана Шайдоров рассказал о работе с Урмановым

Певец Дмитрий Колдун объяснил, почему невозможно оценить вокальные данные Загитовой