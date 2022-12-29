Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 13:54

Киркоров назвал Трусову «многократной олимпийской чемпионкой»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Филипп Киркоров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Известный певец Филипп Киркоров по окончании шоу «Снегурочка» в Москве высказался об Александре Трусовой и других участниках спектакля.

— Жалко, мы не увидели Женю Плющенко, но Сашка маленький — невероятно харизматичный артист, фигурист. Поверьте мне, будущий многократный олимпийский чемпион. Давайте пожелаем Жене скорейшего выздоровления. Но сегодняшняя замена [Александр Самарин] - гениальный фигурист.

И, конечно, рыжая бестия на льду, невероятная наша многократная олимпийская чемпионка — Трусова. Саша, да? Это явление на льду, сегодняшний спектакль тому подтверждение. Полный зал, когда Москва переполнена разными событиями, дорогого стоит, — сказал Киркоров.

Премьера шоу «Снегурочка» прошла в Москве 28 декабря. Трусова играла главную роль, ее напарниками были Марк Кондратюк, Дмитрий Михайлов, Александр Самарин и другие.

Фигурное катание
Александра Трусова
6
4
Читайте также
«Вашингтон» разгромил «Рейнджерс» в НХЛ: Овечкин не забил, а Шестеркин делал суперсейвы
Существование ВАДА — огромная ошибка. Эта организация никому не нужна
На территории Белоруссии упала украинская ракета комплекса С-300
На воду спустили атомный подводный крейсер «Император Александр III»
Что изменится в жизни россиян с 1 января
Reuters: шаманы из Перу предсказали окончание украинского конфликта к августу 2023 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Валиева: «Номер по сериалу «Уэнсдей» взорвал Сеть? Мы этого и добивались»

Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдет в полноценном формате