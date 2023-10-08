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Фигурное катание

Сегодня, 13:52

Китайские болельщики разместили ролик в поддержку Валиевой на Таймс-сквер

Руслан Минаев
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Группа из трех китайских болельщиков поддержала российскую фигуристку Камилу Валиеву. Они разместили ролик в поддержку спортсменки на рекламных экранах площади Таймс-сквер в Нью-Йорке.

«На протяжении двух дней на главной площади Нью-Йорка, Times Square, ролик с Камилой был показан на большом экране каждые 10 минут! Все проходящие мимо могли наблюдать Камилу и наслаждаться ее красотой!» — сказано в описании видео.

На Олимпиаде в Пекине Камилу Валиеву обвинили в употреблении запрещенных веществ. В допинг-пробе российской фигуристки от 25 декабря 2021 года было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Слушания по делу 17-летней фигуристки состоятся 26-28 сентября.

Биография Камилы Валиевой: жизнь и карьера талантливой фигуристки

Фигурное катание
Камила Валиева
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