Китайский фанат признался Щербаковой в любви

Болельщик из Китая признался в любви российской фигуристке Анне Щербаковой после завершения шоу Этери Тутберидзе.

Щербакова 13 апреля выступила на шоу в Москве. После его завершения в подтрибунном помещении к ней подошел фанат из Китая. Молодой человек попросил фигуристку подписаться на его свитшоте и сказал ей, что она лучшая спортсменка. На прощание он сказал на русском: «Аня, я люблю тебя!».

Щербакова выступала в шоу с тремя номерами — двумя сольными и одним групповым с Камилой Валиевой и Алиной Загитовой.