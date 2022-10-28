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Фигурное катание

Сегодня, 12:52

Климов заявил, что Туктамышева является авторитетом для его учеников

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Бывший российский фигурист Федор Климов рассказал о том, что Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева является авторитетом для его учеников.

«Летом Лиза Туктамышева была здесь на сборах, они закончились, она оставалась на шоу. Пару дней у нее было свободных, я ее позвал. Она откликнулась, немного помогла. Ребята ее послушали с особым вниманием. Это такой авторитет для них, что-то скажет — уже хорошо», — приводит слова Климова ТАСС.

В июле появилось видео с тренировки Карины Акоповой и Никиты Рахманина на котором Туктамышева давала подсказки фигуристке по технике исполнения тройного тулупа.

Источник: https://tass.ru/sport/16184617
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Федор Климов
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