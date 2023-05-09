Клинический психолог заявила, что по складу личности Костомаров лидер и победитель

Клинический психолог Татьяна Маремпольская прокомментировала новость о том, что олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал первую запись в социальных сетях после того, как был госпитализирован 9 января.

«Да, в посте Романа прослеживается психологический надлом, с которым он борется. Это психологический настрой бойца на победу. По складу личности он лидер, победитель, про таких людей говорят «он сильный человек». И у него есть психологический ресурс преодолеть выпавшее на него испытание судьбы. Люди с истощенными психологическими ресурсами не смогли бы выйти на связь в социальных сетях в таком боевом настрое. Обычно при таких сложностях со здоровьем человек не находит в себе силы обращаться к кому-то кроме врачей и близких. Его близкие, родные, врачи, коллеги, да и все молящиеся за него люди, безусловно будут придавать силы и готовность бороться за свое здоровье! Такой тип личности очень восприимчив к словам поддержки», — приводит слова Маремпольской Sport24.

Вчера, 8 мая, Костомаров опубликовал на своей странице в одной из соцсетей пост с благодарностью ко всем, кто поддерживал его.

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам, из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько ампутаций.