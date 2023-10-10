Коган: «Фигурное катание без российских спортсменов теряет очень многое»

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган поделился мнением о продлении запрета участия россиян на международных соревнованиях.

«По факту — они продлили действие нашего отстранения, по сути — ничего не изменилось. Мы как готовились, так и будем готовиться и развивать фигурное катание. Жаль, наш вид спорта без российских фигуристов теряет очень многое», — приводит слова Когана ТАСС.

Совет ISU прошел с 6 по 8 октября в Лозанне. На заседании обсуждался вопрос допуска российских спортсменов на соревнования.

Весной 2022 года ISU отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов. В июне 2023-го организация продлила отстранение. Под эгидой Международного союза конькобежцев проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.