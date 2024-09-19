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Фигурное катание

Сегодня, 19:07

Коган ответил на вопрос о возможном допуске российских фигуристов на международную арену

Александр Коган.
Фото Алексей Иванов, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал о процессе обсуждения вопроса допуска отечественных спортсменов на соревнования под эгидой ISU.

«Контакт у нас есть, у нас идет еженедельное общение с ISU по многим вопросам, не только по допуску наших спортсменов, безусловно, одному из важнейших вопросов. Посмотрим, какова будет реакция. Обсуждение идет активное», — приводит слова Когана РИА Новости Спорт.

Российские фигуристы отстранены от международных турниров с марта 2022 года.

Источник: РИА Новости Спорт
Сборная России по фигурному катанию

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