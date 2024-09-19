Коган ответил на вопрос о возможном допуске российских фигуристов на международную арену

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал о процессе обсуждения вопроса допуска отечественных спортсменов на соревнования под эгидой ISU.

«Контакт у нас есть, у нас идет еженедельное общение с ISU по многим вопросам, не только по допуску наших спортсменов, безусловно, одному из важнейших вопросов. Посмотрим, какова будет реакция. Обсуждение идет активное», — приводит слова Когана РИА Новости Спорт.

Российские фигуристы отстранены от международных турниров с марта 2022 года.