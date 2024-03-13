Коган: «Никакой тренер ничего Валиевой не давал. Всех проверяли соответствующие органы»

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган поделился мнением о том, мог ли кто-то из тренеров поспособствовать попаданию запрещенных веществ в организм Камилы Валиевой.

«Может ли такое быть? Нет, не может. Никакой тренер ничего Валиевой не давал. Всех проверяли соответствующие органы», — приводит слова Когана ТАСС.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова, говоря о деле Камилы Валиевой, заявила, что допинг спортсменам может дать только тренер.

13 марта в ВАДА сообщили, что организация не имеет доказательств причастности Тутберидзе к нарушению антидопинговых правил Валиевой.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал 17-летнюю фигуристку виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировал Камилу на четыре года — с 25 декабря 2021-го. Ее результаты с этой даты были аннулированы.

Ранее стало известно, что Валиева была включена в международный пул допинг-тестирования на сезон-2023/24. В РУСАДА заявили, что спортсмен, в отношении которого вынесено решение о дисквалификации, должен проходить тестирование.