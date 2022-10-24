Коган сообщил, что Даниелян сможет выступать на соревнованиях внутри страны

Сегодня, 11:17
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что фигурист Артур Даниелян сможет выступать на всероссийских и межрегиональных соревнованиях как член сборной России.
«Даниелян будет выступать как член сборной команды страны на мероприятиях, которые приводит ФФККР», — цитирует Когана ТАСС.
Федерация фигурного катания Москвы отстранила Даниеляна от соревнований внутри страны из-за нарушений при переходе от тренера Елены Буяновой в группу Евгения Рукавицына.