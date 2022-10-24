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Фигурное катание

Сегодня, 11:17

Коган сообщил, что Даниелян сможет выступать на соревнованиях внутри страны

Виктория Кравченко

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что фигурист Артур Даниелян сможет выступать на всероссийских и межрегиональных соревнованиях как член сборной России.

«Даниелян будет выступать как член сборной команды страны на мероприятиях, которые приводит ФФККР», — цитирует Когана ТАСС.

Федерация фигурного катания Москвы отстранила Даниеляна от соревнований внутри страны из-за нарушений при переходе от тренера Елены Буяновой в группу Евгения Рукавицына.

Источник: https://tass.ru/sport/16135621
Фигурное катание
Артур Даниелян
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