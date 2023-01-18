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Фигурное катание

Сегодня, 20:25

Коган сожалеет о решении ISU не проводить в России этапы «Гран-при» в сезоне-2023/24

Алина Савинова
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган прокомментировал решение ISU не проводить в России этапы «Гран-при» в сезоне-2023/24.

«Очень жаль. Потому что Россия прекрасно умеет проводить соревнования. И многим было бы интересно и полезно посмотреть, как это проходит, а может быть и поучиться», — приводит ТАСС слова Когана.

Сегодня, 18 января, в Международном союзе конькобежцев заявили, что этапы серии «Гран-при» по фигурному катанию в сезоне-2023/24 не состоятся в России.

Российские и белорусские фигуристы отстранены от участия в соревнованиях под эгидой организации с марта 2022 года.

Источник: https://tass.ru/sport/16828723
Фигурное катание
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