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Фигурное катание

Сегодня, 22:30

Коган заявил, что наибольшую готовность на контрольных прокатах фигуристов показали спортивные пары

Алина Савинова
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган подвел итоги контрольных прокатов сборной России.

«Контрольные прокаты — один из этапов подготовки нашей команды к сезону, и этот этап прошел довольно успешно. На данный момент наибольшую готовность продемонстрировали спортивные пары, однако судить пока рано — все будут подходить к пику своей формы в разное время, в зависимости от стартов. Впечатление от катания наших фигуристов специалисты федерации расценивают как позитивное, спортсмены показали разнообразные и интересные композиции», — приводит ТАСС слова Когана.

Контрольные прокаты сборной России стартовали в субботу, 16 сентября, и завершились в воскресенье, 17 сентября. Выступления проходили в Москве во дворце спорта «Мегаспорт».

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от международных турниров. В июне того же года организация продлила отстранение.

Источник: https://tass.ru/sport/18771313
Фигурное катание
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