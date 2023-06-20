Колобков высказался о предстоящем поединке по фехтованию между Загитовой и Азнавурян

Бывший министр спорта РФ Павел Колобков высказался о предстоящем поединке по фехтованию между двукратной победительницей Олимпийских игр Кариной Азнавурян и олимпийской чемпионкой 2018 года по фигурному катанию Алиной Загитовой.

«В России все очень хорошо с фехтованием, мы лидеры по этому виду спорту. Очень приятно, что поддерживается такое внимание к фехтованию в нашей стране. Два прекрасных представителя от разных видов на таком празднике — радость для всех любителей спорта. Конечно, следует это рассматривать как показательный поединок. Будет очень бессмысленно воспринимать всерьез соперничество между Загитовой и Азнавурян. Тут не может быть серьезной борьбы, ха-ха. При всем уважении к Загитовой ей будет трудно впервые взять шпагу против такого мастера, как Азнавурян. Карина — большая молодец, что продолжает развивать фехтование даже с помощью таких поединков. Конечно, будет интересно посмотреть, но пусть лучше сыграют в шахматы или шашки, там шансы равны, ха-ха», — приводит слова Колобкова Sport24.

Загитова проведет выставочный поединок по фехтованию с Азнавурян на мероприятии 1 июля в рамках 100-летия московского спорта в «Лужниках». В тот же день она проведет показательный поединок с двукратной олимпийской чемпионкой по фехтованию Софьей Великой.