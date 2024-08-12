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Фигурное катание

Сегодня, 15:55

Колосков назвал Писеева хорошим руководителем и надежным товарищем

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал бывшего президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентина Писеева справедливым и профессиональным руководителем, а также надежным товарищем.

«Я поздравил Валентина Николаевича с Днем физкультурника несколько дней назад, он тут же не ответил, но через время пришел ответ с поздравлениями. На самом деле мы с ним знакомы с 1974 года, когда я пришел в отдел хоккея в спорткомитете, отдел относился к зимним видам спорта, начальником был Валентин Николаевич Писеев. Мы с ним дружили, постоянно контактировали, встречались довольно часто, особенно когда работали.

Вообще мы часто созванивались, в последний раз мы виделись в этом году на встрече с министром, когда нас, бывших начальников управления, собрали по случаю награждения ведомственными медалями — 100 лет со дня образования государственного органа по физической культуре и спорта. У нас были теплые и хорошие отношения. Он был потрясающим руководителем, очень жесткий, но у него и руководитель был таким же. У меня сложились о нем самые теплые впечатления как о справедливом, профессиональном на высочайшем уровне человеке, а также надежном товарище. Светлая память, хороший был человек», — цитирует Колоскова ТАСС.

В понедельник ФФККР сообщила о смерти Писеева, бывшему президенту федерации было 82 года. С 1989 по 1992 год Писеев был президентом Федерации фигурного катания на коньках СССР, с 1992 по 2010 год являлся главой ФФККР. В период с 2010 по 2014 год он занимал пост генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России. С 1992 года был членом исполкома Олимпийского комитета России.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Вячеслав Колосков
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