Коляда будет работать тренером в китайской академии Pangqing Tongjian

Российский фигурист Михаил Коляда будет работать в академии Pangqing Tongjian в Пекине. Он заявил, что рад сотрудничать с международным клубом фигурного катания, и добавил, что будет преподавать в академии с женой.

«Надеемся, что наша технология сможет помочь большому количеству детей добиться прогресса и принести хорошие результаты в международный клуб фигурного катания Pangqing Tongjian» — сказал Коляда.

29-летний Коляда объявил о приостановке спортивной карьеры в прошлом году. Он является бронзовым призером чемпионата мира-2018 в одиночном катании и серебряным призером Олимпиады-2018 в команде.