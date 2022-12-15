Коляда исполнит роль Льва в шоу Авербуха «Волшебник страны Оз»

Российский фигурист Михаил Коляда выступит в ледовом шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз». Об этом хореограф рассказал журналистам после открытой репетиции.

— Как долго пришлось уговаривать Михаила Коляду для роли льва? Он на льду более закрытый человек, без опыта выступлений в сказках.

— Уговаривать не пришлось. Но будем работать по ходу действия. Спортсменам-любителям тяжело входить в театральные истории. Но с Мишей у нас есть контакт, мы с ним несколько лет работаем вместе, ставим программы. Я знаю его характер. Нам не надо привыкать друг к другу. Это детская сказка, не требует большого подключения с точки зрения элементов, пластики. Он такой, кошачий, как лев.

Будут ли парные элементы? Потихоньку. Пока нет, он как лев вместе с Дороти, Страшилой и Тотошкой идет вперед. Но мы что-нибудь придумаем, чтобы он пару раз Женю Медведеву поднял. Будет прикольно.