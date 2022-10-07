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Фигурное катание

Сегодня, 11:24

Коляда — об отношении к кодексу этики: «Поддерживаю все, что там написано»

Анастасия Рацкевич
Корреспондент

Серебряный призер Олимпийских игр в командных соревнованиях Михаил Коляда поделился впечатлениями от проката короткой программы на Мемориале Панина-Коломенкина и рассказал, что поддерживает введение кодекса этики.

Фигурист набрал за свой прокат 106,32 балла и занимает промежуточное первое место.

— Получилось все, но можно лучше. Планирую ли четверной лутц? Секрет, не скажу. Будет ли возвращение двух четверных в короткой, тоже секрет.

Решение оставить короткую с прошлого года было принято Алексеем Николаевичем Мишиным. Я с ним согласен. У меня к каждой программе особые чувства. Есть ли образы, которые хочу исполнить? Если честно, пока об этом не думал.

Как отношусь к этому турниру? С трепетом, как и к любому. Утром тренировки не было. Насчет подготовки — у меня единственный раз в жизни был такой опыт в Минске, когда тренировка была рано утром. Сегодня встал как обычно.

Как отношусь к кодексу этики? Очень позитивно. Я серьезно. Я поддерживаю все, что там написано, конкретный пункт не могу выделить. Я думаю, что его будут как-то дополнять, дорабатывать. Видимо, пришло время. Было ли что-то не так? Вопрос не ко мне.

Что могу рассказать про походы? Ходил в Карелию, классно, я люблю посидеть на природе, послушать лес. Грибы собирать не люблю. А кота моего зовут Джаспер.

Михаил Коляда
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