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Фигурное катание

6 сентября, 17:35

Коляда рассказал, как повлияло отстранение россиян от международных турниров на его мотивацию

Анастасия Плетнева
Корреспондент

Трехкратный чемпион России Михаил Коляда поделился впечатлениями после проката короткой программы на контрольных прокатах сборной Санкт-Петербурга и рассказал о мотивации в период отстранения россиян от международных стартов.

— Есть ли претензии к себе после проката? Конечно, есть, всегда есть, над чем работать. Планы по усложнению? Вопрос к тренеру.

— Насколько важен прокат здесь?

— Знаете, каждый сезон как новый, каждый такой прокат, пусть даже в тренировочном костюме, все равно важен.

— Отстранение россиян по мотивации не ударило?

— Нет.

— В прошлых сезонах прокаты были закрытыми для зрителей, сейчас — нет. Такой формат лучше?

— Конечно, лучше, поддержка зрителей помогает.

— Есть в планах кататься до следующей Олимпиады?

— Слишком далекие, я планов не строю. Четыре года — это очень много. На вечер план есть, но не расскажу, какой.

1 марта российских фигуристов отстранили от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

Фигурное катание
Михаил Коляда
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